NASA готовится ежемесячно отправлять на Луну роботов для подготовки базы

Будущая база будет размещена в районе южного полюса Луны, где, по оценкам специалистов, находятся запасы водяного льда в затенённых кратерах. В NASA рассматривают этот ресурс как источник воды и потенциального топлива для дальнейших миссий.

В рамках программы на поверхность спутника планируется доставлять энергетические установки, системы связи и автономные строительные комплексы. В проекте также участвуют частные компании, среди которых SpaceX. Предполагается, что использование многоразовых транспортных систем позволит сократить стоимость запусков.

В NASA заявляют, что технологии автоматического строительства и логистики, протестированные на Луне, в дальнейшем могут быть использованы при подготовке пилотируемых миссий на Марс.

Согласно текущему графику программы Artemis, высадка американских астронавтов на Луну намечена на 2028 год.