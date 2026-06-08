Maserati отметила столетие своего фирменного трезубца спецверсией GT2 Stradale

От стандартной версии GT2 Stradale юбилейный автомобиль отличается исключительно окраской кузова. Однако новая цветовая схема связана с историей марки. За основу была взята ливрея легендарного гоночного автомобиля Maserati 250F, на котором в 1950-х годах выступал Хуан Мануэль Фанхио. За рулём этой машины он завоевал два чемпионских титула. Победы на Maserati 250F также одерживал Стирлинг Мосс, а в 1958 году Мария Тереза де Филиппис стала первой женщиной в истории, выигравшей квалификацию Гран-при на этом автомобиле.

Кузов юбилейного GT2 Stradale окрашен в красный цвет с жёлтой полосой в передней части и белым стартовым номером. На задних стойках размещены жёлтые изображения трезубца. В Maserati подтвердили, что такая схема окраски станет доступна покупателям модели, однако стоимость опции и предполагаемый тираж пока не раскрываются.

Одновременно компания продемонстрировала гоночную версию GT2, выполненную в аналогичном стиле.

GT2 Stradale построен на базе модели MC20 и на момент дебюта в 2024 году считался самой экстремальной дорожной машиной марки. Автомобиль получил облегчённую конструкцию кузова, модернизированную аэродинамику, форсированный двигатель и настройки шасси, ориентированные на использование на гоночных трассах.