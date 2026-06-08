Acer вышла на рынок умных очков, выпустив две модели с ИИ и дополненной реальностью

Новинки были анонсированы в преддверии международной выставки Computex 2026 и продемонстрировали намерение бренда составить прямую конкуренцию признанным лидерам сегмента носимой электроники в лице Google, Samsung и Meta.

Старшая модель под названием Acer AR Vision GR0 представляет собой полноценные очки дополненной реальности. Они подключаются к смартфону, планшету или компьютеру с помощью кабеля и способны выступать в роли огромного виртуального монитора.

Устройство оснащено двумя micro-OLED-дисплеями с высоким разрешением 1920×1080 для каждого глаза, что в режиме 3D дает суммарное разрешение 3840×1080. По заявлению производителей, это создает для пользователя визуальный эффект просмотра большого 172-дюймового экрана с расстояния около шести метров. Вес модели составляет всего 69 граммов, очки совместимы с операционными системами Android, iOS и Windows, а их стоимость в Северной Америке составит 499,99 доллара.

Вторая новинка, получившая название Acer GI0 AI Glasses, больше ориентирована на повседневное использование на ходу. Очки подключаются к мобильному телефону через беспроводные протоколы Bluetooth и Wi-Fi, а в качестве встроенного интеллектуального помощника используют ИИ Gemini от Google. Среди ключевых возможностей этого устройства значатся съемка фотографий и видеороликов от первого лица с помощью встроенной 12-мегапиксельной камеры, перевод чужой речи в реальном времени, вывод автоматических субтитров во время разговора и создание голосовых заметок.

Для хранения пользовательских данных в часах предусмотрено 32 ГБ встроенной памяти, а работа со смартфоном осуществляется через фирменное приложение Acer AspireSync. Вес этой повседневной оправы составляет всего 46 граммов, что делает устройство очень комфортным для ежедневного ношения. Стоимость более доступной ИИ-модели в розничных магазинах Северной Америки составит 299,99 доллара.

Одновременный выпуск двух принципиально разных устройств показывает, что Acer рассматривает рынок умных очков как одно из самых перспективных направлений своей долгосрочной стратегии.