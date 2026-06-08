Новый суперкомпьютер Airbus будет проектировать самолеты за секунды

Модернизация ИТ-мощностей осуществлена в рамках пятилетнего контракта стоимостью 100 миллионов евро с провайдером Bull, что позволило концерну сразу в три раза увеличить свои вычислительные возможности.

Аппаратная часть системы базируется на модульной архитектуре и стойках BullSequana XH3000, сочетающих процессоры и графические ускорители от AMD и Nvidia, а также подсистему хранения данных IBM Spectrum Scale. Сетевое соединение Nvidia InfiniBand NDR обеспечивает пропускную способность до 400 Гбит/с на один порт. Французская площадка получила предварительно собранное оборудование в 2025 году, а немецкая — весной 2026 года.

Обе физически разделенные системы функционируют под управлением единого планировщика задач как общий виртуальный кластер. Airbus задействует эти мощности для создания «цифровых двойников» воздушных судов, аэродинамических расчетов, анализа конструктивных нагрузок и акустических тестов.

Дополнительной особенностью проекта стала энергоэффективность: система прямого жидкостного охлаждения позволяет направлять избыточное тепло на отопление административных зданий компании.