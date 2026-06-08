Китай поставит на учёт каждого человекоподобного робота

Инициатива связана с быстрым развитием рынка робототехники и необходимостью создания системы регулирования отрасли. Китайские чиновники уже начали обсуждать параметры будущей системы с участниками рынка — производителями комплектующих и компаниями, занимающимися обслуживанием роботов.

Разработкой инициативы занимается Комитет по стандартизации человекоподобных роботов и воплощённого в физическую форму искусственного интеллекта, входящий в структуру Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

На первом этапе обязательный учет затронет только человекоподобных роботов. При этом власти не исключают, что в дальнейшем система может распространиться и на другие виды бытовых роботизированных устройств.

Предлагаемый механизм должен отслеживать робототехническую продукцию на протяжении всего жизненного цикла — от выпуска на производстве до утилизации. Система предназначена для мониторинга потенциальных рисков и контроля эксплуатации устройств.

На фоне активного развития отрасли человекоподобные роботы рассматриваются как одно из перспективных направлений мировой экономики. В связи с этим подобные системы регулирования в будущем могут появиться и в других странах.