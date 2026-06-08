В Норвегии раскопали большой клад серебряных монет XI века

Находка стала одной из крупнейших в истории исследований периода викингов в Норвегии. Ранее клады подобного типа редко превышали две тысячи монет, а находок более трёх тысяч экземпляров в стране не фиксировалось.

Первоначально участок привлёк внимание любителей-поисковиков, обнаруживших с помощью металлодетекторов 19 серебряных монет. После этого к работе подключились профессиональные археологи.

По словам археолога Мей-Тове Смисет, масштабы клада превзошли все ожидания.

«Металлодетекторы просто не переставали пищать, – вспоминает он. – Было совершенно невероятно стоять там и смотреть, как эти монеты поднимают из земли. И видеть, в каком они состоянии. Они потрясающе красивы».

Исследователи предполагают, что монеты были закопаны в кожаном мешке или другой ёмкости из органического материала, не сохранившейся до наших дней. Большинство монет относятся к германской и английской чеканке позднего периода эпохи викингов.

Известно, что в эпоху викингов люди часто закапывали ценности, чтобы защитить их от грабежей.

«Было вполне обычным прятать ценности таким образом. Это считалось самым надёжным, что можно было сделать», – отмечают в Музее эпохи викингов (Museum of the Viking Age).

«Кто‑то использовал этот участок земли как своего рода сейф и спрятал здесь свои сокровища», – добавляет профессор Свейн Харальд Гулльбекк.

Кроме того, монеты могли закапывать в качестве жертвы богам. Кому принадлежали эти монеты, теперь уже установить невозможно.

«Мы знаем о подобных кладах потому, что за ними так никто и не вернулся. По разным причинам», – объясняет Гулльбекк.

Археологи намерены продолжить исследования территории. Учёные не исключают, что на этом участке могут находиться и другие клады.

«Будет также интересно узнать, есть ли поблизости следы построек, стояла ли здесь когда‑то ферма или какие‑то другие сооружения, созданные человеком», – говорит профессор.