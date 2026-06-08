В Норвегии раскопали большой клад серебряных монет XI века

В Норвегии раскопали большой клад серебряных монет XI века
Норвежские археологи обнаружили клад из 4772 серебряных монет эпохи викингов на поле возле города Рена. По предварительным оценкам, монеты были спрятаны около 1050 года нашей эры.

Находка стала одной из крупнейших в истории исследований периода викингов в Норвегии. Ранее клады подобного типа редко превышали две тысячи монет, а находок более трёх тысяч экземпляров в стране не фиксировалось.

Первоначально участок привлёк внимание любителей-поисковиков, обнаруживших с помощью металлодетекторов 19 серебряных монет. После этого к работе подключились профессиональные археологи.

По словам археолога Мей-Тове Смисет, масштабы клада превзошли все ожидания.

«Металлодетекторы просто не переставали пищать, – вспоминает он. – Было совершенно невероятно стоять там и смотреть, как эти монеты поднимают из земли. И видеть, в каком они состоянии. Они потрясающе красивы».

Исследователи предполагают, что монеты были закопаны в кожаном мешке или другой ёмкости из органического материала, не сохранившейся до наших дней. Большинство монет относятся к германской и английской чеканке позднего периода эпохи викингов.

Известно, что в эпоху викингов люди часто закапывали ценности, чтобы защитить их от грабежей.

«Было вполне обычным прятать ценности таким образом. Это считалось самым надёжным, что можно было сделать», – отмечают в Музее эпохи викингов (Museum of the Viking Age).

«Кто‑то использовал этот участок земли как своего рода сейф и спрятал здесь свои сокровища», – добавляет профессор Свейн Харальд Гулльбекк.

Кроме того, монеты могли закапывать в качестве жертвы богам. Кому принадлежали эти монеты, теперь уже установить невозможно.

«Мы знаем о подобных кладах потому, что за ними так никто и не вернулся. По разным причинам», – объясняет Гулльбекк.

Археологи намерены продолжить исследования территории. Учёные не исключают, что на этом участке могут находиться и другие клады.

«Будет также интересно узнать, есть ли поблизости следы построек, стояла ли здесь когда‑то ферма или какие‑то другие сооружения, созданные человеком», – говорит профессор.