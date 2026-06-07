Disney показала тизер «Ледникового периода-6»

Согласно опубликованному синопсису, новое приключение приведёт знакомую стаю героев в неизведанные уголки Затерянного мира.

Первая часть франшизы вышла в 2002 году. Её создали Крис Уэдж и Карлос Салдана по сценарию Майкла Берга, Майкла Дж. Уилсона и Питера Акермана. Мультфильм собрал в мировом прокате 383,3 млн долларов.

За годы существования серии было выпущено пять полнометражных фильмов, несколько телевизионных спецвыпусков, короткометражные проекты и видеоигры.

«Ледниковый период-6» станет первым полнометражным фильмом франшизы, выпущенным после перехода студии Blue Sky под контроль Disney.