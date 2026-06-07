Audi показала гибридный суперкар Nuvolari c 1001 л. с.: самый мощный в истории марки

Выпуск автомобиля ограничат 499 экземплярами, а поставки начнутся в первой половине 2027 года.

Суперкар построен на пространственной конструкции Audi Space Frame с широким использованием углепластика. Гибридная силовая установка объединяет 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора.

По данным компании, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,6 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Модель оснащена системой полного привода Quattro Predictive Ride, активной аэродинамикой, карбон-керамическими тормозами и активным задним антикрылом с функцией DRS.

«Audi Nuvolari выводит эмоции и производительность на новый уровень и показывает, как мы переносим философию Vorsprung durch Technik в новую эру», — заявил генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер.

Технический директор компании Рувен Мор отметил, что в автомобиле использованы решения, вдохновлённые технологиями Формулы-1.

Название модели дано в честь итальянского автогонщика Тацио Нуволари. По словам представителей компании, суперкар символизирует высокую производительность и ориентацию на водителя.