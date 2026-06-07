Серена Уильямс возвращается в профессиональный теннис

Турнир пройдёт с 8 по 14 июня в Queen’s Club. Партнёршей 44-летней теннисистки станет 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

«Хорошие новости быстро разлетаются. Queen’s Club – идеальное место, чтобы начать новую главу. На траве у меня было немало важных и памятных моментов, и я очень рада снова выйти на корт на одной из самых престижных арен в нашем спорте», — заявила Уильямс.

В декабре стало известно, что спортсменка вернулась в пул допинг-тестирования Международного агентства по обеспечению честности в теннисе. Для допуска к официальным соревнованиям необходимо находиться в нём не менее шести месяцев.

Последний матч на турнирах WTA Уильямс провела в 2022 году на US Open. За карьеру она выиграла 23 турнира Большого шлема в одиночном разряде и 75 титулов WTA.