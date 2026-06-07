Парламент Словении утвердил новое правительство во главе с Янезом Яншей

Политик занял пост премьер-министра в четвертый раз. Во время предвыборной кампании он заявлял о намерении снизить налоги, реформировать систему здравоохранения и усилить борьбу с коррупцией.

Формирование нового кабинета завершило период политической неопределенности, возникший после парламентских выборов 22 марта. По итогам голосования ни одна политическая сила не получила большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства.

На выборах победило левоцентристское движение «Свобода» во главе с бывшим премьер-министром Робертом Голобом, однако ему не удалось создать коалицию.

Словенская демократическая партия, занявшая второе место, сформировала правительство меньшинства при поддержке четырех небольших правых партий.