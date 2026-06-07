Ираола официально возглавил «Ливерпуль», но клуб не раскрыл срок контракта 

«Я очень взволнован. Очевидно, вы знаете о “Ливерпуле”:, знаете, что это огромный клуб, один из величайших в мире. Не нужно много причин, чтобы “Ливерпуль” привлек тебя. “Ливерпуль” — это “Ливерпуль”. Атмосфера, болельщики, клуб, возможность тренировать топ-игроков, бороться за трофеи — думаю, ничего не может быть привлекательнее этого. Трудно найти что-то подобное. Так что я очень взволнован началом работы», — заявил Ираола пресс-службе клуба.

Баскский специалист сменил на новой должности Арне Слота, который работал с «Ливерпулем» с лета 2024 года. В своем первом сезоне под руководством нидерландского тренера клуб стал чемпионом Англии и дошёл до финала Кубка английской лиги. Однако по итогам следующего сезона команда заняла пятое место в Английской премьер-лиге, уступила «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии и завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.

Последним местом работы Ираолы был английский «Борнмут», который он возглавлял с 2023 года. В минувшем сезоне команда заняла шестое место в чемпионате Англии и впервые в своей истории завоевала право выступить в еврокубках, получив путёвку в основной этап Лиги Европы.

Ранее Ираола также работал в кипрском АЕК, испанских клубах «Мирандес» и «Райо Вальекано». Под его руководством АЕК стал обладателем Суперкубка Кипра.

«Ливерпуль» основан в 1892 году. Клуб является одним из самых титулованных в Англии. Команда 20 раз выигрывала чемпионат страны, восемь раз завоёвывала Кубок Англии, десять раз — Кубок лиги и 16 раз — Суперкубок Англии. Кроме того, клуб шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Лигу Европы и четырежды — Суперкубок УЕФА.