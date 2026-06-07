В Каспийское море за 2,5 года направили более 35 млрд кубометров воды

По данным Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, свыше 17 млрд кубометров из общего объема поступили в море в 2024 году, когда в регионе наблюдались аномальные паводки. С начала 2026 года объем направленной воды составил 6,16 млрд кубометров.

На встрече с жителями Атырауской области Казахстана министр также сообщил, что по итогам 2025 года в Атырауской области с применением дождевальных и капельных систем было орошено 9,3 тыс. гектаров земель. Это позволило сэкономить 12,8 млн кубометров воды. В текущем году водосберегающие технологии дополнительно внедрены еще на 800 гектарах.