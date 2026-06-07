В Ашхабаде состоялся показ азербайджанского фильма «Тагиев. Нефть»

Историческая драма была номинирована от Азербайджана на премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм».

Фильм является первой частью четырехсерийной саги о жизни промышленника, миллионера и мецената Хаджи Зейналабдина Тагиева. Проект создан к 100-летию со дня его смерти и рассказывает о жизненном пути человека, который родился в семье сапожника и впоследствии стал одним из крупнейших предпринимателей своего времени.

Действие картины разворачивается в конце XIX — начале XX века. Авторы рассказали в фильме о вкладе Тагиева в развитие нефтяной промышленности, благоустройство Баку, а также о его просветительской деятельности. В фильме, в частности, отражено создание первой на мусульманском Востоке светской школы для девочек.

Режиссером ленты выступил Заур Гасымлы, а главным продюсером – Арзу Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главную роль исполнил Пярвиз Мамедрзаев. Фильм снят Бакинским Медиа Центром при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.