В Ашхабаде состоялись концерт и выставка в рамках Дней культуры Азербайджана

На церемонии подчёркивалось, что туркмено-азербайджанское взаимодействие последовательно развивается по различным направлениям, чему способствуют регулярные контакты на высоком уровне. Отдельно была отмечена роль рабочего визита председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан в октябре прошлого года для участия в XII Саммите глав государств Организации тюркских государств.

После официальной части состоялся концерт с участием творческих коллективов и исполнителей двух стран. Перед зрителями выступили Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов имени Фикрета Амирова, Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Кара Караева, ансамбль нагаристов Азербайджанского государственного ансамбля танца, а также туркменские артисты и танцевальные коллективы.

С большим восторгом было встречено выступление народной артистки Азербайджана Гульянак Мамедовой и девушек из туркменского танцевального ансамбля «Näzli».

В рамках Дней культуры в Музее изобразительных искусств Туркменистана открылась выставка «Жемчужина национального наследия Азербайджана», где представлены ковровые изделия, ювелирные украшения, вышивка, головные уборы и образцы национального орнамента из коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

Помимо этого в столичном кинотеатре «Aşgabat» состоялся показ азербайджанских художественных фильмов.