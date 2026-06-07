Вопросы климата и устойчивого развития обсудили на международном форуме в Ашхабаде

Форум прошёл в здании Сельскохозяйственного комплекса страны с участием руководителей министерств и общественных организаций Туркменистана, представителей ООН, её специализированных учреждений, международных и региональных структур.

Перед началом пленарного заседания было зачитано обращение президента Сердара Бердымухамедова к работникам природоохранной сферы и народу страны. В нём глава государства подчеркнул важность рационального использования природных ресурсов, сохранения биоразнообразия и обеспечения благоприятных условий для жизни населения.

Участники конференции обсудили вопросы борьбы с изменением климата, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов, сохранения биологического разнообразия и развития международного сотрудничества. Особо отмечались меры, реализуемые в Туркменистане в рамках Национальной стратегии по изменению климата, Парижского соглашения и Глобального метанового обязательства.

На конференции выступили Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна и представители других международных организаций.

После пленарного заседания работа продолжилась в тематических секциях, посвящённых экологическому и климатическому праву, роли экологии в достижении Целей устойчивого развития и вопросам улучшения экологической ситуации в Приаралье.

По итогам форума участники приняли благодарственное обращение к президенту Сердару Бердымухамедову. Конференция также стала площадкой для обмена опытом и обсуждения дальнейших направлений международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.