Авиакомпания «Туркменистан» продлила отмену рейсов в ОАЭ до середины июня

Речь идет о маршрутах:

Ашхабад — Дубай — Ашхабад

Ашхабад — Абу-Даби — Ашхабад

Как отмечается в сообщении, решение принято «в связи с ограничениями воздушного пространства Исламской Республики Иран, и на основании проведённой оценки рисков в целях обеспечения безопасности полётов».

Пассажирам отменённых рейсов предоставлена возможность оформить полный возврат стоимости билетов без удержаний либо бесплатно перенести дату вылета на ближайшие доступные рейсы.

Для оформления возврата средств или изменения даты вылета пассажирам рекомендуется обращаться по месту приобретения билета или в представительства авиакомпании. Средства за билеты, приобретённые через интернет-платформы и официальный сайт перевозчика, будут возвращены на банковские карты, с которых производилась оплата.

Авиакомпания также призвала пассажиров следить за актуальной информацией о статусе рейсов через официальные каналы продаж и информационные ресурсы перевозчика.