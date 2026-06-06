Mitsubishi и Nissan создадут вместе новый пикап

Как сообщил глава Mitsubishi Такао Като, модель стоит ждать ближе к концу десятилетия. По предварительным данным, её основой станет Nissan Frontier следующего поколения, дебют которого ожидается в 2028 году.

Предполагается, что производство пикапа организуют на североамериканском предприятии Nissan. Не исключено, что обе модели будут выпускаться на одной производственной линии.

Как пишет CarBuzz, среднеразмерные пикапы остаются востребованным сегментом американского рынка, объём которого достигает около 600 тысяч автомобилей в год. При этом новой модели Mitsubishi предстоит конкурировать с такими автомобилями, как Toyota Tacoma и Ford Ranger.

Недавно стало известно, что нынешний пикап L200 станет основой для нового поколения внедорожника Mitsubishi Pajero. Компания уже подтвердила возвращение модели, опубликовала первый тизер и сообщила, что премьера запланирована на осень.