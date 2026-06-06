Ford отзывает почти 420 тысяч автомобилей из-за дефекта ремней безопасности

Под отзыв подпадают внедорожники Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска. Как сообщило Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA), проблема связана с преднатяжителями ремней безопасности водителя и переднего пассажира.

По данным регулятора, неисправный механизм может непреднамеренно блокировать ремень, из-за чего он не сможет нормально втягиваться или вытягиваться. Это может помешать удерживающей системе надлежащим образом зафиксировать человека в кресле во время аварии.

В рамках сервисной кампании дилерские центры проведут диагностику механизмов ремней безопасности и при необходимости заменят неисправные узлы. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

На данный момент подтверждённых сведений о ДТП или пострадавших, связанных с данным дефектом, не поступало.