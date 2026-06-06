Amazon направит в Европу €10 млрд для роботов на складах и создания 25 тыс. рабочих мест

Заявление прозвучало на мероприятии Amazon Delivering the Future в Лондоне.

Ранее компания сообщила, что в 2025 году инвестировала в Европу более 60 миллиардов евро. Часть нового финансирования пойдет на автоматизацию центров обработки заказов. Системы предназначены для выполнения физически тяжелых операций, чтобы сотрудники могли сосредоточиться на других видах работы. Среди новых технологий — робот Proteus, который сможет понимать указания на естественном языке.

Конкретные центры для финансирования не уточняются, но сеть Amazon уже охватывает Великобританию, Германию, Францию и другие страны. Также выделен фонд в 1 миллиард долларов для переподготовки сотрудников к 2030 году в таких областях, как кибербезопасность и логистика.

Сейчас компания обеспечивает в Европе более 1,5 миллиона рабочих мест.

Заявление прозвучало на фоне того, как Европа пытается справиться с оттоком своих наиболее перспективных компаний в США и определить своё место в глобальной гонке в сфере ИИ и робототехники, где Китай и Соединённые Штаты двигаются вперёд стремительными темпами.