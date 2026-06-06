Туркменистан и Турция провели девятое заседание межправкомиссии

В работе комиссии приняли участие руководители профильных министерств и ведомств Туркменистана, а также делегация Турции во главе с вице-президентом страны Джевдетом Йылмазом.

Стороны отметили развитие сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, банковской, энергетической, транспортно-логистической, промышленной, научно-образовательной, культурной и других сферах. Особое внимание было уделено строительству, производству стройматериалов, энергетике, транспорту, пищевой промышленности и сельскому хозяйству.

Участники рассмотрели ход выполнения решений, принятых на предыдущем заседании комиссии, а также обсудили расширение взаимной торговли и укрепление позиций производителей двух стран на рынках Туркменистана и Турции.

Одной из ключевых тем стала транспортно-логистическая сфера. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития инфраструктуры грузоперевозок между Центральной Азией и Европой. Также обсуждалось сотрудничество в энергетике.

По итогам заседания участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении туркмено-турецкого взаимодействия по перспективным направлениям.