«Лаборатория Касперского» работает над смартфоном на собственной ОС

Во время выступления он продемонстрировал прототип смартфона и заявил, что устройство создано на российской аппаратной платформе.

«Это не Android. Само собой, это не iPhone. Это не Huawei, это не Samsung. Это российская железка, операционная система наша. И это не Android совершенно. Вот веб взломать невозможно», — сказал Касперский.

Компания проводит пилотные проекты совместно с различными организациями. По словам главы компании, уже существует несколько десятков экземпляров смартфона.

Устройство недоступно для розничной продажи. Разработка ориентирована не на массовый рынок, а прежде всего на политиков и государственных служащих, то есть на пользователей, для которых критически важна защита информации

Сроки появления устройства в свободной продаже не раскрываются.

«Работы еще очень много», – отметил Касперский.