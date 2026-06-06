«Лаборатория Касперского» работает над смартфоном на собственной ОС
Во время выступления он продемонстрировал прототип смартфона и заявил, что устройство создано на российской аппаратной платформе.
«Это не Android. Само собой, это не iPhone. Это не Huawei, это не Samsung. Это российская железка, операционная система наша. И это не Android совершенно. Вот веб взломать невозможно», — сказал Касперский.
Компания проводит пилотные проекты совместно с различными организациями. По словам главы компании, уже существует несколько десятков экземпляров смартфона.
Устройство недоступно для розничной продажи. Разработка ориентирована не на массовый рынок, а прежде всего на политиков и государственных служащих, то есть на пользователей, для которых критически важна защита информации
Сроки появления устройства в свободной продаже не раскрываются.
«Работы еще очень много», – отметил Касперский.