Кыргызстан впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН

Решение было принято по итогам голосования в Генеральной Ассамблее ООН. В четвертом туре Кыргызстан получил 142 голоса, опередив Филиппины, которые также претендовали на это место от группы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

Одновременно в состав Совета Безопасности были избраны Австрия, Португалия, Тринидад и Тобаго, а также Зимбабве.

Для избрания кандидатам требовалось заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН, что составляет 127 голосов.

Совет Безопасности состоит из 15 государств. Пять стран — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция — являются постоянными членами и обладают правом вето. Еще десять мест распределяются на двухлетний срок путем выборов.

Новоизбранные государства заменят Грецию, Данию, Пакистан, Панаму и Сомали, чьи полномочия истекают в конце 2026 года.

Совбез несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности.