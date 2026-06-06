Китай первым в мире одобрил коммерческое применение инвазивного мозгового импланта

Представленный в марте имплант NEO, разработанный шанхайской компанией Neuracle Technology совместно с учёными Университета Цинхуа, предназначен для пациентов с параличом конечностей после травм спинного мозга. Разработка уже начала интегрироваться в систему медицинского страхования страны.

Одним из первых пациентов, получивших имплант NEO, стал 39-летний Дун Хуэй из провинции Хэнань, парализованный ниже шеи после автомобильной аварии. Чип вживили ему в ноябре 2024 года. После 11 месяцев реабилитации мужчина вновь смог писать ручкой.

Устройство размером с монету устанавливается на твёрдую мозговую оболочку. Сигналы мозга передаются на компьютер, который преобразует их в команды для роботизированной перчатки, используемой во время тренировок. По словам пациента, уже через девять дней после начала занятий он смог самостоятельно схватить мяч правой рукой.

По данным китайского регулятора медицинских изделий, NEO предназначен для пациентов от 18 до 60 лет с параличом всех конечностей при сохранении хотя бы части функций рук.

После получения разрешения имплант получил собственный код классификации в системе медицинского страхования Китая. Власти страны также включили интерфейсы «мозг–компьютер» в число стратегически важных направлений развития наряду с квантовыми технологиями и человекоподобными роботами.