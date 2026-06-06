В Великобритании за €6,8 млрд построят парк развлечений Universal

Комплекс под названием Universal United Kingdom Resort появится в британском Бедфорде, примерно в 45 минутах езды к северу от Лондона.

Проект предусматривает создание нескольких тематических зон с аттракционами, гостиницы на 500 номеров, торговых и развлекательных объектов, а также ресторанов. По оценкам компании, в первый год работы парк примет около 8,5 млн посетителей.

Правительство Великобритании намерено направить 1,3 млрд фунтов на развитие транспортной и иной инфраструктуры региона.

Ожидается, что на этапе строительства будет создано около 20 тыс. рабочих мест, а после открытия комплекса — еще 8 тыс.

По оценке NBCUniversal, к 2055 году экономический эффект проекта для страны может достичь 50 млрд фунтов.