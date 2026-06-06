Абдукодир Хусанов оказался самым дорогим футболистом Азии по версии Transfermarkt

За последние полгода рыночная цена узбекского футболиста выросла на 15 миллионов евро.

Хусанов выступает за английский клуб с января 2025 года, когда перешёл из французского «Ланса». Его контракт с «горожанами» действует до лета 2029 года.

Второе место среди самых дорогих футболистов Азии занимает японский полузащитник Каишу Сано из «Майнца» с оценкой 40 миллионов евро. Третьим стал Такефуса Кубо из «Реал Сосьедада», стоимость которого составляет 30 миллионов евро.

Хусанов выступит в составе сборной Узбекистана на предстоящем чемпионате мира 2026 года.