Mazda возглавила рейтинг лучших автомобилей для молодых водителей

Японская марка получила сразу семь моделей в списке рекомендованных автомобилей для молодых водителей — больше, чем Toyota и Honda вместе взятые.

В рейтинг вошли Mazda3 Sedan, Mazda3 Hatchback, CX-30, CX-50, CX-70, CX-70 PHEV и CX-90. Эксперты отметили высокий уровень защиты пассажиров, эффективную работу тормозной системы, хорошую управляемость и современные системы безопасности.

При составлении списка особое внимание уделялось автомобилям, подходящим для неопытных водителей. Из рассмотрения исключались модели с высокой мощностью двигателя, крупные пикапы и тяжелые внедорожники, поскольку такие машины сложнее в управлении и, по мнению экспертов, чаще способствуют рискованному поведению за рулем.

По этой причине в рейтинг не вошли популярные в США Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Tahoe. Специалисты считают, что большие автомобили не обязательно обеспечивают более высокий уровень безопасности для подростков, несмотря на распространённое среди родителей мнение.

Ранее в 2026 году Consumer Reports впервые присвоила Mazda специальный титул «Самый безопасный автомобильный бренд года», отметив лидерство компании по совокупности показателей безопасности.