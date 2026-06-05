Ferrari запатентовала систему экстренного отсоединения колёс при аварии

Документ опубликован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В основе решения лежит принцип контролируемого разрушения отдельных элементов передней подвески.

Дело в том, что при столкновении под углом колесо принимает значительную часть энергии удара и может смещаться назад, деформируя элементы шасси и передавая нагрузку на салон. Чтобы такого не происходило, инженеры Ferrari изменили конструкцию треугольного рычага передней подвески и его креплений.

В стандартной схеме рычаг соединён со ступицей колеса и закреплён на шасси в двух точках. Новая система предусматривает использование специального крепёжного пальца для переднего сайлентблока, в котором предусмотрены зоны контролируемого разрушения.

При достижении критической нагрузки во время косого удара этот элемент разрушается, освобождая переднюю часть рычага. Для обеспечения точности работы механизма рычаг дополнительно усилен ребром жёсткости, которое препятствует его деформации и направляет нагрузку непосредственно на ослабленный крепёж.

При этом колесо не отделяется полностью от автомобиля. Его удерживают рулевые тяги и задняя точка крепления рычага, благодаря чему оно остаётся связанным с машиной и не представляет дополнительной опасности для других участников дорожного движения.