96-летний Клинт Иствуд объявил о завершении карьеры в кино

31 мая Иствуду исполнилось 96 лет. Его последней режиссёрской работой стал фильм «Присяжный номер два», вышедший в 2024 году.

В качестве актёра Иствуд в последний раз появился на экране пять лет назад в фильме «Мужские слёзы», где он также выступил режиссёром.

Мировую известность он получил благодаря ролям в вестернах и полицейских боевиках. Среди наиболее известных картин с его участием — «Хороший, плохой, злой», «За пригоршню долларов» и «Грязный Гарри».

За свою карьеру Иствуд снял более 40 фильмов. Среди них — «Малышка на миллион», «Таинственная река» и «Гран Торино». Он четырежды становился лауреатом премии «Оскар».