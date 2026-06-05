Суд в США запретил передачу крупнейшего центра атмосферных исследований другому оператору

Спор возник после объявления о планах изменить систему управления вычислительным комплексом в штате Вайоминг. Решение вызвало обеспокоенность научного сообщества, поскольку NCAR играет ключевую роль в исследованиях атмосферы, климата и погодных процессов.

Судья Брук Джексон пришёл к выводу, что решение о передаче центра могло быть принято ещё до завершения официального общественного обсуждения. В судебных материалах отмечается, что власти не представили убедительного обоснования необходимости смены оператора.

Суд также учёл доводы организации UCAR, управляющей NCAR по поручению Национального научного фонда. По её данным, неопределённость вокруг будущего центра уже привела к оттоку специалистов и осложнила работу учреждения.

В результате суд издал предварительный запрет, который не позволяет передавать суперкомпьютерный комплекс и связанные с ним ресурсы до дальнейшего рассмотрения дела. При этом вопрос о будущем NCAR остаётся открытым, поскольку обсуждаются и другие варианты реорганизации центра.