Суд Барселоны закрыл дело против Жоана Лапорты: все обвинения сняты

Иск подал бывший теннисист Альберт Рамос, который в 2016 году вложил в проекты 100 тысяч евро. После неудачи проекта он заявил, что был введён в заблуждение относительно инвестиционных рисков и финансового состояния предприятий.

Суд отклонил доводы истца, указав на отсутствие доказательств того, что имена Лапорты, вице-президента клуба Рафа Юсте и бывшего директора Хавьера Сала-и-Мартина использовались для привлечения инвесторов. В решении отмечается, что проект существовал реально, а Рамос получал дивиденды на протяжении двух лет.

По мнению суда, проблемы возникли вследствие непредвиденных обстоятельств, каковыми стали исключение клуба «Реус Депортиу» из Профессиональной футбольной лиги в 2019 году и последствия пандемии коронавируса. Также суд указал, что инвестор располагал информацией о состоянии проекта и причинах задержек выплат.

По данным Mundo Deportivo, решение по иску Рамоса может повлиять на рассмотрение двух других аналогичных дел.