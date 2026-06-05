На острове Хайнань открылся Музей науки, напоминающий облако в вихре

Проект разработан архитектором Ма Яньсуном из бюро MAD Architects. Внешне здание напоминает зависшее в вихре облако. Белое футуристическое здание плавно расширяется кверху и как будто парит над тропическим лесом.

Фасад состоит из 843 панелей из армированного стекловолокном пластика, каждая из которых была спроектирована с учетом особенностей тропического климата региона. Серебристая оболочка отражает окружающий ландшафт и меняется в зависимости от освещения и движения облаков.

Основу конструкции составляют три массивных бетонных ядра. Такое решение позволило отказаться от внутренних колонн в выставочных пространствах и создать протяженные галереи. Внутренняя структура музея полностью повторяет его внешний облик — залы закручены в единую гигантскую спираль вокруг центрального атриума.

Часть здания вынесена консольно над зеркальными водоемами и крытой площадью.

Под навесом сформированы общественные пространства, открытые для посетителей. Они используются как место отдыха, встреч и повседневного передвижения жителей района.

В музее размещены планетарий, кинотеатр с большим экраном, выставочные залы и образовательные площадки, посвященные местной флоре и природным явлениям.

Маршрут организован таким образом, что посетители сначала поднимаются на верхний уровень, а затем постепенно спускаются по широкой спиральной рампе. Большой световой проем в крыше обеспечивает естественное освещение почти на всем протяжении маршрута.

Новый музей также связан с научно-технологическим развитием региона. На восточном побережье Хайнаня расположен космодром Вэньчан, с которого с 2016 года были выполнены десятки запусков к околоземной орбите, Луне и Марсу.

В пешей доступности от музея находятся более тридцати школ и детских садов, для которых он должен стать площадкой для знакомства с наукой и технологиями.