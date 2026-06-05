Контракт с Alibaba увеличит спонсорские доходы УЕФА до 1 млрд евро в год

По данным Sportcal, Alibaba станет официальным партнером чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Суперкубка УЕФА в категориях облачных технологий и искусственного интеллекта. При этом конкретные финансовые условия сделки не раскрываются.

Одним из наиболее заметных нововведений станет внедрение систем многоракурсной съемки на базе Alibaba Cloud. Технология позволит создавать объемные повторы игровых эпизодов в режиме реального времени, предоставляя вещателям возможность демонстрировать спорные моменты с различных точек обзора.

Еще одним направлением сотрудничества станет использование языковой модели Qwen. УЕФА рассчитывает применять ИИ для автоматической подготовки статистики, перевода контента на различные языки, создания персонализированных видеонарезок и развития цифровых сервисов для болельщиков.

Соглашение также предусматривает развитие электронной коммерции. ИИ-инструменты смогут предлагать пользователям персонализированный контент и товары через официальные цифровые платформы турниров.

Контракт с Alibaba стал частью новой коммерческой стратегии УЕФА на цикл 2027–2033 годов. Организация рассчитывает увеличить доходы от спонсорства с нынешних 726,8 млн евро за сезон до 1 млрд евро ежегодно.

Наряду с Alibaba в число партнеров высшего уровня входят PepsiCo, AB InBev и Mastercard. Все соглашения рассчитаны до завершения сезона-2032/33.