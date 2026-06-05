Исследование: Люди стали говорить значительно меньше, чем раньше

Авторы проанализировали данные 22 исследований, проводившихся с 2005 по 2019 год. По их расчетам, ежегодно среднее число произносимых слов уменьшалось примерно на 338 в день. В пересчете на год это составляет около 120 тысяч слов.

Исследователи отмечают, что средний объем повседневной речи снизился примерно на 28% — с 16,6 тысячи до 11,9 тысячи слов в день. Такой объем сопоставим с текстом небольшого романа.

Однозначного объяснения выявленной тенденции пока нет. Среди возможных причин ученые называют изменения в способах коммуникации, связанные с развитием цифровых технологий.

По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Perspectives on Psychological Science, на снижение речевой активности могли повлиять распространение смартфонов, текстовых сообщений, мессенджеров и удаленной работы. Все чаще живое общение заменяется перепиской, реакциями, эмодзи и стикерами.

Специалисты подчеркивают, что речь идет о тенденции, которая требует дальнейшего изучения. Они не исключают, что сокращение объема устной речи отражает более широкий сдвиг в способах социального взаимодействия в цифровую эпоху.