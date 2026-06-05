В пустыне Кызылкум после аномальных дождей образовалось озеро

Водоём возник к северу от посёлка Газли Пешкунского района на участке, ранее считавшемся безводным. По данным Экологической партии Узбекистана, по своим размерам озеро превосходит площадь Бухары и сопоставимо с крупными гидрологическими объектами страны.

Специалисты отмечают, что на формирование водоёма повлияли не только природные факторы. В рамках программ Министерства водного хозяйства по развитию рыбного хозяйства в регионе были проложены каналы, по которым в озеро поступают грунтовые воды. Протяжённость питающего его коллекторного канала составляет около 126 километров.

Экологи считают, что появление крупного водоёма в пустынной зоне может привести как к положительным изменениям, так и к рискам для экосистемы и водного баланса региона.