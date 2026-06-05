Вспышка высочайшего класса X на Солнце усилит магнитные бури на Земле

Вспышка высочайшего класса X на Солнце усилит магнитные бури на Земле
На Солнце 3 июня произошла серия мощных вспышек, после которых в сторону Земли направились несколько облаков плазмы. По оценкам учёных, их взаимодействие может усилить воздействие на магнитосферу планеты.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, были зарегистрированы вспышки классов М9.3, М7.7 и X1.0. Последняя стала первой вспышкой класса X за последние полтора месяца.

Специалисты отмечают, что выбросы произошли практически одновременно. Облако плазмы, образовавшееся после вспышки X1.0, движется вслед за двумя предыдущими потоками и может взаимодействовать с ними в межпланетном пространстве. Это усложняет прогнозирование и способно усилить последствия при встрече с магнитосферой Земли.

Согласно предварительным расчётам, первые два выброса могут вызвать магнитные бури уровня G3–G4 в ночь на 5 июня. Учёные продолжают уточнять прогноз с учётом наложения нескольких потоков солнечной плазмы.