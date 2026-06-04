Anthropic подала заявку на первичное размещение акций

Сроки и параметры размещения пока не раскрываются. В Anthropic заявили, что решение будет зависеть от «рыночной конъюнктуры и других факторов». По данным The New York Times, выход компании на биржу может состояться уже осенью.

Подача заявки позволяет Anthropic опередить одного из своих главных конкурентов — компанию OpenAI, которая также рассматривает возможность проведения IPO. По оценке NBC News, компания, первой вышедшая на биржу, может получить дополнительные преимущества в привлечении инвестиций.

Anthropic была основана пять лет назад бывшими сотрудниками OpenAI во главе с Дарио Амодеи. В последнее время компания активно развивает инструменты для программирования Claude Code. Ее выручка выросла почти в пять раз — с 10 до 47 миллиардов долларов, а оценка достигла 965 миллиардов долларов против 852 миллиардов долларов у OpenAI.

Также ожидается IPO компании SpaceX, оценка которой превышает один триллион долларов. Выход на биржу Anthropic, OpenAI и SpaceX может стать одним из крупнейших событий на мировом финансовом рынке.