8-летний туркменский теннисист завоевал два золота на турнире в Казахстане

В соревнованиях приняли участие 96 мальчиков и 96 девочек в возрасте до 10 лет. Алихан Нурягдыев успешно выступил как в одиночном, так и в парном разряде.

В одиночной категории туркменский спортсмен, посеянный под 60-м номером, дошёл до финала и одержал победу над пятым сеяным участником турнира Г. Истоминым из Казахстана со счётом 4:1, 4:2.

В парном разряде Алихан Нурягдыев выступал вместе с Навидом Сабыровым из Атырау. Теннисисты стали победителями соревнований и завоевали ещё одну золотую медаль.

Турнир в Актобе стал для юного спортсмена первым международным стартом такого уровня. Алихан Нурягдыев представляет Ашхабад и тренируется под руководством Юрия Рогусского и Мейлиса Оразмухаммедова. Также он обучается в Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школе имени А.С. Пушкина и имеет похвальный лист за отличные успехи в учёбе.

Ранее теннисист уже становился призёром соревнований среди спортсменов до восьми лет в Туркменистане. Победа на турнире в Казахстане стала его первым крупным международным достижением.