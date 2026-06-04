Частные театры и кинопроизводство в Узбекистане освободят от налогов

При создании фильмов по государственному заказу на продвижение и рекламу будет направляться до 30% бюджета картины. Творческие коллективы и продюсеры смогут получать половину кассовых сборов.

На развитие национальной кинопремии «Олтин хумо» ежегодно планируется выделять 5 млрд сумов (около $416 тыс.).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также объявил о ликвидации Республиканской комиссии по кинематографии, Национального и художественного советов. По его словам, это решение направлено на расширение творческой свободы и развитие здоровой конкуренции в отрасли.

Вместо упраздняемых структур для каждого жанра и тематического направления будут формироваться экспертные группы из профильных специалистов. Их состав будет определяться по рекомендациям Творческого союза кинематографистов, Союза писателей и Союза композиторов.

Кроме того, власти намерены расширять сотрудничество с международными киноплатформами и зарубежными партнерами.