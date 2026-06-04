УЕФА отстранил «Туран-Товуз» Курбана Бердыева от участия в еврокубках

По данным Azerisport, речь идет о Шахине Гулузаде, Мисире Рустамове, Санане Гочаеве, Эмине Багирове, Руфате Мамедове, Илькине Садыхове и Эльтае Тагиеве. В 2019 году УЕФА проинформировала об участии этих игроков в манипуляции результатов матчей, и Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) отстранила их от любой деятельности, связанной с футболом, поскольку данный факт был подтвержден.

В «Туран-Товузе» заявили о намерении обжаловать это решение, в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«В сезоне-2025/26 мы завершили сезон на третьем месте, соблюдая все спортивные принципы, и заслужили право играть в Лиге конференций», — говорится в заявлении клуба.

Клуб также подчеркнул, что подготовка к новому сезону продолжается в штатном режиме, а в ближайшее время команда отправится на тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что главным тренером команды является туркменский специалист Курбан Бердыев. Он возглавил команду в 2024 году.

По информации азербайджанских СМИ, в случае окончательного вступления в силу запрета на выступление в еврокубках место «Туран-Товуза» в Лиге конференций может занять «Зиря».