Тейлор Свифт записала песню для «Истории игрушек 5»

Тейлор Свифт записала песню для «Истории игрушек 5»
Певица Тейлор Свифт записала оригинальную композицию для анимационного фильма «История игрушек 5». Песня под названием I Knew It, I Knew You выйдет 5 июня и станет частью официального саундтрека картины.

По данным Variety, композиция посвящена героине Джесси и её отношениям с бывшей хозяйкой Эмили. В Disney отметили, что новая работа ознаменует возвращение Свифт к кантри-звучанию.

Также была представлена обложка сингла, выполненная в стилистике мультфильма.

За свою карьеру певица неоднократно записывала песни для голливудских проектов. Её композиции звучали в фильмах «Голодные игры», «Пятьдесят оттенков серого: На пятьдесят оттенков темнее», «Кошки», а также в драме «Там, где раки поют».

Сюжет «Истории игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и их друзей. На этот раз игрушкам предстоит столкнуться с новым противником — планшетом LilyPad, который завладевает вниманием их новой хозяйки Банни. Герои попытаются найти способ вновь заинтересовать девочку традиционными игрушками.

Премьера фильма в зарубежном прокате запланирована на 19 июня.