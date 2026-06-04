Тейлор Свифт записала песню для «Истории игрушек 5»

По данным Variety, композиция посвящена героине Джесси и её отношениям с бывшей хозяйкой Эмили. В Disney отметили, что новая работа ознаменует возвращение Свифт к кантри-звучанию.

Также была представлена обложка сингла, выполненная в стилистике мультфильма.

За свою карьеру певица неоднократно записывала песни для голливудских проектов. Её композиции звучали в фильмах «Голодные игры», «Пятьдесят оттенков серого: На пятьдесят оттенков темнее», «Кошки», а также в драме «Там, где раки поют».

Сюжет «Истории игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и их друзей. На этот раз игрушкам предстоит столкнуться с новым противником — планшетом LilyPad, который завладевает вниманием их новой хозяйки Банни. Герои попытаются найти способ вновь заинтересовать девочку традиционными игрушками.

Премьера фильма в зарубежном прокате запланирована на 19 июня.