Таможня Туркменистана внедрила ИИ в систему «Единое окно»

Система позволяет автоматически определять коды товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, получать предварительную информацию о необходимых разрешительных документах и рассчитывать ориентировочные ставки таможенных пошлин при проведении экспортно-импортных операций.

Проект реализован в сотрудничестве с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в рамках инициатив по цифровизации таможенной деятельности, развитию региональной взаимосвязанности и формированию концепции «умной» таможни.

Интегрированная система работает в режиме реального времени и поддерживает туркменский, русский и английский языки.

Как отметили в ГТСТ, внедрение ИИ направлено на упрощение классификации товаров, сокращение сроков таможенного оформления, повышение точности расчета таможенных платежей и ведения статистики внешней торговли.

Новые возможности также призваны расширить спектр цифровых услуг и повысить качество информационной поддержки участников внешнеэкономической деятельности.

Проект реализуется в рамках проводимой цифровой трансформации таможенной службы Туркменистана и дальнейшей интеграции страны в международную торговую систему.