Пушкинский театр стал призером фестиваля «Мелиховская весна» в Подмосковье

Фестиваль был организован Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и был посвящен творчеству Антона Чехова.

По информации организаторов, театральные коллективы более чем из десяти стран представили на фестивале 27 спектаклей.

Туркменский театр представил спектакль «Чеховские водевили» в постановке режиссера Б. Гараджаева. В основу постановки вошли произведения русского писателя и драматурга Антона Чехова. Спектакль сопровождался живой музыкой.

Помимо показов постановок, программа включала обсуждения спектаклей, мастер-классы для актеров и режиссеров, а также творческие встречи. В ходе этих мероприятий представители Туркменистана выступили с докладами и представили материалы о деятельности театров и цирков страны, их техническом оснащении и участии в международных фестивалях.

По итогам праздника искусств творческий коллектив Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина был удостоен Кубка международного театрального фестиваля.