Исследование: Посменная работа уменьшает объем двух областей головного мозга 

Международная группа исследователей проанализировала колоссальный массив данных из Британского биобанка (UK Biobank). Ученые изучили результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) 14 198 человек (медианный возраст — 47 лет). Чтобы чистоте эксперимента ничего не угрожало, из выборки исключили людей с тяжелыми патологиями — раком, инсультами или инфарктами в анамнезе. Из общего числа участников 2122 человека регулярно трудились по сменному или ночному графику.

Точечный удар: какие зоны пострадали?

Сравнив снимки МРТ, авторы работы обнаружили у сменных работников статистически значимое, симметричное уменьшение объема серого вещества в двух важнейших структурах мозга:

Правый таламус. Эта область работает как главный «диспетчерский пункт» мозга. Таламус фильтрует и перенаправляет в кору все сигналы от органов чувств (зрение, слух, осязание), а также играет ключевую роль в регуляции сна, бодрствования и сознания. Левое миндалевидное тело (амигдала). Эта зона отвечает за обработку эмоций, память, принятие решений и реакцию на стресс.

При этом исследователи зафиксировали прямую закономерность: чем чаще и интенсивнее человек работал посменно, тем сильнее уменьшался объем его миндалевидного тела.

Есть и хорошая новость: мозг умеет восстанавливаться

Самым обнадеживающим открытием ученых стало то, что эти негативные изменения обратимы. Часть участников исследования за время наблюдений сменила профессию или перешла на стандартный график «с девяти до пяти».

МРТ-сканирование, проведенное в среднем через 2,4 года после ухода со сменной работы, показало оптимистичные результаты: деградация тканей в таламусе и амигдале полностью остановилась, а в ряде случаев ученые зафиксировали частичное восстановление прежнего объема мозга.

Оговорки ученых

Несмотря на тревожные заголовки, авторы статьи призывают не впадать в панику и указывают на несколько важных ограничений исследования:

Незначительный масштаб изменений. Разница в объеме мозга между сменными рабочими и «дневными» сотрудниками была небольшой — она заметна на точных приборах, но не приводит к мгновенному слабоумию.

Разница в объеме мозга между сменными рабочими и «дневными» сотрудниками была небольшой — она заметна на точных приборах, но не приводит к мгновенному слабоумию. Причина или следствие? Дизайн исследования пока не позволяет однозначно утверждать, что именно сменный график разрушает мозг. Нельзя исключать и обратную связь: возможно, люди со специфической структурой таламуса и миндалевидного тела физиологически лучше переносят ночную работу и сами чаще выбирают такие профессии.

Дизайн исследования пока не позволяет однозначно утверждать, что именно сменный график разрушает мозг. Нельзя исключать и обратную связь: возможно, люди со специфической структурой таламуса и миндалевидного тела физиологически лучше переносят ночную работу и сами чаще выбирают такие профессии. Специфика выборки. Данные UK Biobank представляют собой срез преимущественно здорового и благополучного пласта британского населения, поэтому результаты могут не до конца отражать картину в обществе в целом.

Тем не менее, исследование дает четкий сигнал работодателям и структурам здравоохранения: графики труда требуют оптимизации. Предоставление сотрудникам достаточного времени для восстановления и минимизация хаотичных ночных смен — это вопрос не просто комфорта, а сохранения ментального здоровья людей.