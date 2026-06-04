В Туркменистане утверждены новые программы в сфере лесного хозяйства и борьбы с табаком

В Туркменистане утверждены новые программы в сфере лесного хозяйства и борьбы с табаком
Утверждены Национальная лесная программа Туркменистана на 2026–2030 годы и Национальная программа по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2026–2030 годы, а также планы мероприятий по их реализации. Соответствующие постановления подписал президент Сердар Бердымухамедов, сообщает TDH.

Национальная лесная программа принята в целях укрепления правовых основ государственной политики в области охраны окружающей среды, определения основных направлений действий по снижению воздействия изменения климата и повышения устойчивости экосистем и лесного хозяйства к его последствиям. Документ также направлен на реализацию Национальной стратегии Туркменистана по изменению климата.

Программа борьбе с табакокурением ориентирована на обеспечение духовного и физического здоровья населения, улучшение состояния здоровья граждан, повышение благосостояния населения и увеличение продолжительности жизни.

Согласно постановлению, министерствам, ведомствам, а также хякимликам велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг поручено обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программой по борьбе с табаком.