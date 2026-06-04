В Туркменистане выбрали лучшие образовательные учреждения и лучших педагогов

По итогам государственного этапа обладателями Гран-при стали:

«Лучший детский сад» : детский сад №14 этрапа Туркменбаши Балканского велаята.

: детский сад №14 этрапа Туркменбаши Балканского велаята. «Самый образцовый заведующий детским садом» : Сахрагуль Акмаммедова, детский сад №2 Марыйского этрапа.

: Сахрагуль Акмаммедова, детский сад №2 Марыйского этрапа. «Самый образцовый воспитатель-методист» : Мяхри Абдывелиева, детский сад №31 города Дашогуз.

: Мяхри Абдывелиева, детский сад №31 города Дашогуз. «Лучшая комната для групповых занятий» : Махира Эрметова, воспитатель специализированного детского сада №39 города Дашогуз.

: Махира Эрметова, воспитатель специализированного детского сада №39 города Дашогуз. «Лучшая школа» : средняя специализированная школа №29 города Дашогуз.

: средняя специализированная школа №29 города Дашогуз. «Самый образцовый директор школы» : Джахан Сапармырадова, директор средней школы №27 города Мары.

: Джахан Сапармырадова, директор средней школы №27 города Мары. «Самый образцовый заместитель директора по учебно-воспитательной работе» : Багтыгуль Пудакова, замдиректора средней специализированной школы №3 города Аркадаг.

: Багтыгуль Пудакова, замдиректора средней специализированной школы №3 города Аркадаг. «Самый образцовый заместитель директора по воспитательной работе» : Гулендам Гылычлыева, замдиректора школы №24 для одарённых детей города Мары.

: Гулендам Гылычлыева, замдиректора школы №24 для одарённых детей города Мары. «Самый образцовый классный руководитель» : Мерджен Сапарова, учитель начальных классов средней специализированной школы №25 города Дашогуз.

: Мерджен Сапарова, учитель начальных классов средней специализированной школы №25 города Дашогуз. «Лучший класс» : Амангуль Сопыева, учитель начальных классов средней специализированной школы №25 города Дашогуз.

: Амангуль Сопыева, учитель начальных классов средней специализированной школы №25 города Дашогуз. «Самый образцовый учитель музыки» : Байраммырат Келджаев, детский сад №18 Гызыларбатского этрапа.

: Байраммырат Келджаев, детский сад №18 Гызыларбатского этрапа. «Лучшая школьная библиотека» : библиотека средней специализированной школы №145 города Ашхабада.

: библиотека средней специализированной школы №145 города Ашхабада. «Лучший школьный спортзал» : спортзал средней школы №29 города Дашогуз.

: спортзал средней школы №29 города Дашогуз. «Самое образцовое внешкольное учреждение для детей» : Дом творчества детей и подростков Акдепинского этрапа.

: Дом творчества детей и подростков Акдепинского этрапа. «Самый образцовый руководитель кружка»: Оразджан Сапаргелдиев, руководитель кружка «Барабанщики» Дома творчества детей и подростков этрапа Гёроглы.

В каждом из конкурсов также были определены обладатели первых, вторых и третьих мест, а также поощрительных призов из Ашхабада, Аркадага и всех велаятов страны.

Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты государственных учреждений и общественных организаций, представители Национального института образования Туркменистана, Туркменского государственного педагогического института имени С. Сейди, Туркменского государственного института культуры, педагогических школ имени А. Кекилова и Х. Деряева, газет «Туркменистан» и «Mugallymlar gazeti», научно-методического журнала «Bilim» и Национального центра профсоюзов Туркменистана.