В Туркменистане выбрали лучшие образовательные учреждения и лучших педагогов
По итогам государственного этапа обладателями Гран-при стали:
- «Лучший детский сад»: детский сад №14 этрапа Туркменбаши Балканского велаята.
- «Самый образцовый заведующий детским садом»: Сахрагуль Акмаммедова, детский сад №2 Марыйского этрапа.
- «Самый образцовый воспитатель-методист»: Мяхри Абдывелиева, детский сад №31 города Дашогуз.
- «Лучшая комната для групповых занятий»: Махира Эрметова, воспитатель специализированного детского сада №39 города Дашогуз.
- «Лучшая школа»: средняя специализированная школа №29 города Дашогуз.
- «Самый образцовый директор школы»: Джахан Сапармырадова, директор средней школы №27 города Мары.
- «Самый образцовый заместитель директора по учебно-воспитательной работе»: Багтыгуль Пудакова, замдиректора средней специализированной школы №3 города Аркадаг.
- «Самый образцовый заместитель директора по воспитательной работе»: Гулендам Гылычлыева, замдиректора школы №24 для одарённых детей города Мары.
- «Самый образцовый классный руководитель»: Мерджен Сапарова, учитель начальных классов средней специализированной школы №25 города Дашогуз.
- «Лучший класс»: Амангуль Сопыева, учитель начальных классов средней специализированной школы №25 города Дашогуз.
- «Самый образцовый учитель музыки»: Байраммырат Келджаев, детский сад №18 Гызыларбатского этрапа.
- «Лучшая школьная библиотека»: библиотека средней специализированной школы №145 города Ашхабада.
- «Лучший школьный спортзал»: спортзал средней школы №29 города Дашогуз.
- «Самое образцовое внешкольное учреждение для детей»: Дом творчества детей и подростков Акдепинского этрапа.
- «Самый образцовый руководитель кружка»: Оразджан Сапаргелдиев, руководитель кружка «Барабанщики» Дома творчества детей и подростков этрапа Гёроглы.
В каждом из конкурсов также были определены обладатели первых, вторых и третьих мест, а также поощрительных призов из Ашхабада, Аркадага и всех велаятов страны.
Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты государственных учреждений и общественных организаций, представители Национального института образования Туркменистана, Туркменского государственного педагогического института имени С. Сейди, Туркменского государственного института культуры, педагогических школ имени А. Кекилова и Х. Деряева, газет «Туркменистан» и «Mugallymlar gazeti», научно-методического журнала «Bilim» и Национального центра профсоюзов Туркменистана.