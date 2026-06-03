Mitsubishi официально подтвердила возвращение внедорожника Pajero

О планах по выпуску нового внедорожника стало известно еще в начале года после публикации видеоролика, посвященного участию компании в ралли. Теперь производитель объявил, что готовит к дебюту новый рамный Pajero.

Первое поколение модели вышло на рынок в 1982 году. Четвертое поколение выпускалось с 2006 по 2021 год, а на отдельных рынках автомобиль продавался под названиями Montero и Shogun.

В Mitsubishi сообщили, что новый Pajero получит высокопрочную рамную конструкцию пикапа Triton/L200. Для пассажирской версии будет специально перенастроена подвеска. Компания также назвала будущий внедорожник новым флагманом бренда.

Производитель опубликовал первый тизер модели. На изображении видно, что вертикальные блоки передней оптики соединены широкой светящейся полосой.

Технические характеристики пока не раскрываются. В зависимости от рынка пикап Triton оснащается битурбированным дизельным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 204 лошадиные силы, турбодизелями мощностью 150 или 184 лошадиные силы, а также бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 128 лошадиных сил. Модель доступна с механической или автоматической коробкой передач, задним либо полным приводом.

Не исключается, что новый Pajero получит гибридную силовую установку. Подробности о внедорожнике будут раскрыты позднее.