Bugatti Chiron проиграл в дрэг-рейсинге суперкару, который в 17 раз дешевле

​Гиперкар Bugatti Chiron мощностью 1500 лошадиных сил неожиданно уступил в дрэг-рейсинге автомобилю Chevrolet Corvette ZR1X, который имеет отдачу в 1250 сил и стоит более чем в 17 раз дешевле.

Заезд на четверть мили был организован YouTube-каналом Drag Times. Гонка продемонстрировала превосходство более доступной американской модели над признанным лидером динамики.

​Полноприводный Bugatti Chiron оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, а масса машины составляет 1950 килограммов. В свою очередь, экстремальный Chevrolet Corvette ZR1X оборудован 5,5-литровым мотором V8 с двойным наддувом и дополнительным электродвигателем, причем его общий вес примерно на 100 килограммов меньше соперника.

Уникальной особенностью трансмиссии Chevrolet является отключение электромотора на скорости свыше 250 км/ч, после чего автомобиль становится заднеприводным. В двух заездах со стартом с места Chevrolet Corvette ZR1X уверенно победил, оторвавшись на финише на несколько корпусов. В стартах с хода водитель американского суперкара сначала допустил ошибку при ручном выборе передачи в роботизированной коробке, из-за чего проиграл, однако повторный заезд снова подтвердил превосходство Corvette.

​Организаторы заезда уточнили финансовую сторону дуэли. Стоимость Bugatti Chiron составляет около 4 миллионов долларов. Топовый Chevrolet Corvette ZR1X можно приобрести «всего» за 231 тысячу долларов.