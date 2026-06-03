Шведский дрон-дровосек умеет срубать и переносить деревья

Устройство работает на электродвигателе.

Дрон перемещается над кронами деревьев, захватывает дерево сверху, по мере снижения обрезает ветки, после чего срезает ствол у основания и переносит его к ближайшей дороге.

В компании отмечают, что традиционная техника для прореживания лесов весит более 20 тонн и повреждает значительную часть лесной подстилки. В AirForestry считают, что использование беспилотников позволит сократить ущерб почве и корневым системам деревьев.

Корпус дрона длиной 6,2 метра выполнен из углеродного волокна. Аппарат способен переносить до 200 килограммов груза и рассчитан на работу при морозе, осадках и сильном ветре.

Компания также заявляет, что новая технология может повысить объём получаемой древесины примерно на 8%.

Сейчас AirForestry проводит испытания совместно с норвежским лесным управлением Statskog недалеко от Тронхейма.