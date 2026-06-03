Стоимость обучения в российских вузах за год выросла на 10,7%

Одним из лидеров по росту цен стал НИЯУ МИФИ, где средняя стоимость обучения увеличилась на 32,2%. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 6,6%, а в 2025-м — 15,6%.

Заместитель ответственного секретаря приёмной комиссии Алексей Егоров объяснил повышение удорожанием программ по ядерной физике. На направлениях, связанных с информационными технологиями, рост оказался менее заметным.

В РАНХиГС средняя стоимость обучения выросла на 12,7%, при этом количество платных мест сократилось на 21,8%. На регулируемых направлениях цены увеличились на 12,6%. Наибольший рост зафиксирован на программах «Управление бизнесом» и «Управление проектами», где обучение подорожало на 25%.

Повышение стоимости отмечено и в региональных вузах. В Кубанском государственном университете подорожали все образовательные программы, а наиболее значительный рост пришёлся на направление «Юриспруденция» — 33%. В Самарском университете имени Королёва средний прирост составил 15%, а по отдельным специальностям достиг 22%. В Новосибирском государственном техническом университете стоимость обучения выросла примерно на 14%.

Минобрнауки также планирует сократить число платных мест на 47 тысяч по 40 направлениям подготовки. В ведомстве объясняют это тем, что ранее университеты могли принимать практически неограниченное число студентов на платной основе. Наибольшее сокращение затронет будущих юристов — на 17,9%, управленцев — на 17,1% и экономистов — на 15,6%. Стоимость обучения по этим специальностям увеличилась на 10,9%, что близко к среднему показателю по стране.