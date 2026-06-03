Объявлена дата и место проведения 70-й церемонии вручения «Золотого мяча»

Организаторы перенесли мероприятие из традиционного Парижа в столицу Великобритании, чтобы отдать дань уважения Стэнли Мэтьюзу, который стал самым первым обладателем этой престижной награды в 1956 году.

Сэр Стэнли Мэтьюз считается одним из величайших правых крайних нападающих в истории мирового футбола. В момент получения «Золотого мяча» ему был 41 год, и он до сих пор остается самым возрастным обладателем этой награды. В первом в истории голосовании журнала France Football Мэтьюз опередил Альфредо Ди Стефано.

Напомним, что в 2025 году обладателем «Золотого мяча» среди мужчин стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а аналогичный приз среди женщин завоевала футболистка «Барселоны» Айтана Бонмати.